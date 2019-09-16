16.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

Международные инвесторы не боятся санкций и заходят в Крым

Антироссийские санкции не пугают иностранных инвесторов, которые ежегодно увеличивают свой интерес к Крыму.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил гендиректор Корпорации развития Крыма Наиль Габбасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Габбасова, среди инвесторов в Крыму есть представители как стран Евросоюза, так и Индии и Китая.

«Год от года активность иностранцев растет. Активность французов… К нам в этом году приезжали китайцы, которые интересуются инвестпредложениями, которые размещены на инвестиционном портале. Также есть представители Индии, которые выращивают сырье для производства масла рыжикового. Выращивают здесь, но вывозили в Челябинскую область для переработки», – заявил Габбасов.

Он уточнил, что одним из последних примеров иностранных инвестиций является открытие на полуострове швейной фабрики за счет французских бизнесменов.

«Речь идет о строительстве швейной фабрики с предполагаемым созданием 35-40 рабочих мест. Ориентируются на рынок не только Крыма, но и всей России. Интерес к Крыму именно из-за географии, из-за того, что здесь комфортно и хорошо жить. Они хотят создать интернет-магазины и, в принципе, продавать всю создаваемую здесь продукцию по всему миру. Не боятся санкций, вообще не боятся», – подчеркнул гендиректор Корпорации развития Крыма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть