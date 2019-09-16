Международные инвесторы не боятся санкций и заходят в Крым

16.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Антироссийские санкции не пугают иностранных инвесторов, которые ежегодно увеличивают свой интерес к Крыму.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил гендиректор Корпорации развития Крыма Наиль Габбасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Габбасова, среди инвесторов в Крыму есть представители как стран Евросоюза, так и Индии и Китая.

«Год от года активность иностранцев растет. Активность французов… К нам в этом году приезжали китайцы, которые интересуются инвестпредложениями, которые размещены на инвестиционном портале. Также есть представители Индии, которые выращивают сырье для производства масла рыжикового. Выращивают здесь, но вывозили в Челябинскую область для переработки», – заявил Габбасов.

Он уточнил, что одним из последних примеров иностранных инвестиций является открытие на полуострове швейной фабрики за счет французских бизнесменов.

«Речь идет о строительстве швейной фабрики с предполагаемым созданием 35-40 рабочих мест. Ориентируются на рынок не только Крыма, но и всей России. Интерес к Крыму именно из-за географии, из-за того, что здесь комфортно и хорошо жить. Они хотят создать интернет-магазины и, в принципе, продавать всю создаваемую здесь продукцию по всему миру. Не боятся санкций, вообще не боятся», – подчеркнул гендиректор Корпорации развития Крыма.