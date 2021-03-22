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22.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Россия, Финансы, Экономика
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Международные инвесторы поверили в Россию


На минувшей неделе международные инвесторы вложили в российские фонды акций рекордный за четыре месяца объем средств.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», ссылаясь на отчет Bank of America и данные Emerging Portfolio Fund Research.

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Суммарный приток иностранных инвестиций в российские фонды акций за неделю, закончившуюся 17 марта, составил 122 миллиона долларов, что стало максимальным результатом со второй декады ноября прошлого года (127 миллионов) и втрое больше объема средств, выведенного из фондов неделей ранее.

При этом возвращение инвесторов в Россию происходило на фоне падения интереса к фондам развивающихся стран.

«В результате впервые в этом году российские фонды продемонстрировали лучшую динамику среди стран БРИК», – указывает газета.

Отмечается, что восстановлению спроса на российские акции способствовали высокие цены на нефть.

«Российский рынок интересен инвесторам высокими дивидендными доходностями и тем, что он на две трети представлен акциями компаний-экспортеров, что в условиях начала сырьевого суперцикла делает наши акции привлекательными для инвесторов», — комментирует тренд гендиректор «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.


В свою очередь главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов предупреждает, что пока рано говорить о долгосрочном восстановлении популярности российских активов, поскольку обострившаяся на минувшей неделе санкционная риторика в США может несколько снизить приток от нерезидентов, которые очень чувствительны к данным новостям.

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