Международные миссии годами покрывали преступления террористов в Косово

12.02.2020, Москва, Елена Острякова

Международные миссии в Косово не проводили расследований для установления того, кто похищал или убивал журналистов и работников средств массовой информации в Косово во время и после войны.

Об этом заявила один из авторов расследования, проведенного Сербской ассоциацией журналистов, Елена Петкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пришли к выводу, что не было никаких попыток эффективно расследовать дела албанских и сербских журналистов. Именно поэтому мы сегодня не знаем, кто убийцы и похитители, но мы знаем, что они на свободе и безнаказанны», – цитирует Петкович Balkan Transitional Justice.

Она добавила, что в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии было возбуждено уголовное дело только в связи с убийством Шабана Хоти. После того, как ООН начала публиковать материалы об этих делах, число расследований, начатых в Приштине, увеличилось с двух до семи, и только тогда некоторые семьи получили информацию о том, что случилось с их близкими.

По предварительным данным, 15 журналистов были убиты или похищены в Косово с 1998 по 2005 год. В основном вооруженные боевики захватывали журналистов на дорогах и потом держали в плену или убивали.