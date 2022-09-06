«Международные организации наплевали на пленных «Азова»» – мать боевика

Мировое сообщество и международные организации хранят подозрительное молчание в отношении удара по СИЗО в Еленовке, ДНР, когда погибла масса пленных «азовцев».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила мать военнопленного боевика полка «Азов» Неля Шастун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, украинка традиционно оперировала бредовыми аргументами.

«Защитников «Азовстали», которых враг не сумел победить в бою, он пытал и жестоко убил. Но должной реакции от цивилизованного мира на это преступление до сих пор не произошло, сорок дней реакции нет. Этот теракт был также направлен против родственников украинских бойцов. Все сорок дней они находятся в информационном вакууме о судьбе своих близких, живут каждый в своем личном аду, умирая каждый день, потому что информации, сколько людей погибло, кто именно, кто получил ранения, где живые – этой информации нет.

Сейчас враг безнаказанно убивает украинских военнопленных, которые должны быть защищены нормами международного гуманитарного права, а мир разводит руками.

Я часто спрашиваю себя, почему мир отреагировал на казни ИГИЛ, а на террористический акт в Еленовке – нет? Почему тюрьму в Гуантанамо (лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме – ред.) закрыли (его не закрыли – ред.), провели расследование (никто не проводил – ред.), а убийцы и палачи наших военных остаются безнаказанными? Нам не нужны слова беспокойства, оправдания в беспомощности или месть. Мы требуем справедливости», – причитала Шастун.