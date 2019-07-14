Международные посредники принудили молдавские власти к адекватности

14.07.2019, Москва, Елена Острякова

Переговоры по приднестровскому урегулированию сдвинулись с мертвой точки, на которой находились последние полгода. Представители формата «5+2» (России, Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и ОБСЕ) побывали и в Кишиневе, и в Тирасполе, чтобы наметить программу действий. Встреча в таком формате состоялась впервые с 2016 года.

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини рассказал о том, что обсуждаются планы по проведению в ближайшее время встречи представителей по политическим вопросам в формате «1+1». Кроме того, заявлено о желании организовать в первой половине октября текущего года встречу в формате «5+2».

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Следующим этапом может стать ноябрьская неформальная конференция в Баварии, в ходе которой детально обсудят наиболее острые вопросы. Это мероприятие предварит планируемый на декабрь диалог на уровне Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

«ОБСЕ поддерживает переговорщиков, но не собирается их заменять. Мы готовы организовать встречу», – сказал Фраттини.

По словам министра иностранных дел Виталия Игнатьева, усилия международных посредников не прошли даром.

«Визит придал определенный импульс, и мы видим практические результаты. Буквально во время встречи я получил официальную ноту от молдавского политического представителя с желанием встретиться. Наверное, после встречи с нашими международными партнерами подходы молдавской стороны несколько изменились», – сказал Игнатьев в интервью телеканалу «Первый Приднестровский».

По его словам, накануне приезда представителей «5+2» Кишинев намеренно обострял отношения с Приднестровьем. Так, было заявлено о намерении ввести санкции против руководителей республики, звучали угрозы перекрыть автомобильное сообщение Кишинев-Бендеры.

Кроме того, молдавский МИД потребовал удалить с сайта ООН текст выступления представителя общественной организации «Международный совет российских соотечественников» Леонида Манакова, который заявил на совете ООН по правам человека, что молдавские власти системно нарушают права жителей региона.

«Кишинев ищет поводы отвлечь внимание международных участников от своей неготовности решать проблемы и поэтому создает информационную волну и пытается шантажировать Тирасполь, запугивать наше население», – считает Виталий Игнатьев.

Он объясняет «неадекватные действия» молдавских властей тем, что «Кишинев запутался», и призывает правый берег Днестра системно заняться социально-гуманиратными проблемами, которыми перегружена повестка переговоров.

«И пока они не решены, говорить о чем-то другом безответственно», – сказал Игнатьев.

Вопросы, предложенные к обсуждению приднестровской стороной, обозначил президент республики Вадим Красносельский. Это проблема телекоммуникаций, политически мотивированные уголовные дела, возбужденные в Молдавии в отношении граждан Приднестровья, возможность для приднестровских предприятий открывать счета в молдавских банках, а также расширение возможностей международного передвижения автотранспортных средств с нейтральными номерами.