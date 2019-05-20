Международные правозащитники написали письмо Зеленскому о правах человека на Украине

20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House написали открытое письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который сегодня принес присягу украинскому народу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Письмо от трех международных правозащитных организаций опубликовано на сайте Amnesty International.

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“Мы пишем это письмо в начале вашего президентства с просьбой, чтобы вы гарантировали, что справедливость, подотчетность и соблюдение прав человека станут ключевыми в вашем повестке дня, особенно в тех сферах, в которых отсутствует прогресс”, – говорится в письме.

В частности, Зеленского призвали положить конец безнаказанности за преступления на почве ненависти и насильственным нападениям на гражданских активистов и журналистов; усилить подотчетность правоохранительных органов и служб безопасности благодаря общественному контролю; защитить права людей на Востоке Украины, пострадавших в результате конфликта, в частности, пожилых людей.

“Наши организации изучают и документируют проблемы в этих сферах”, – добавили организации.

В письме акцентируется внимание на ряде аспектов, а именно на безнаказанности за совершение преступного насилия в отношении гражданских активистов; безнаказанности за преступления на почве ненависти; преступлениях праворадикалов; фальстарт в гражданском контроле над правоохранительными органами; ограничения свободы СМИ; решении проблем тех, кто пострадал в результате конфликта на Востоке Украины; ответственности за преступления военных, связанные с конфликтом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо Зеленскому, в котором выразил поддержку мирного урегулирования на востоке Украины и заверил в дальнейшей поддержке ООН Украины.