Международный институт объявил черногорского диктатора «преступником и пятном на репутации НАТО»

28.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Международный институт изучения Ближнего Востока и Балкан (IFIMES) в своем последнем докладе, анализирующем ситуацию в Черногории, пришел к выводу, что режим Подгорицы скрывает подлинное положение дел с эпидемией COVID-19, использует ее, чтобы изъять церковное имущество, а глава страны Джуканович позорит НАТО.

Об этом сообщил черногорский портал ИН4С, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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IFIMES делает вывод, что нынешнее правительство в Черногории обмануло внутреннюю и международную общественность информацией о том, что пандемия коронавируса в стране была подавлена, учитывая, что наиболее развитые страны мира, несмотря на гораздо более развитые экономические и медицинские потенциалы, все еще активно борются с ней.

«Следует отметить, что власти Черногории давно скрывают количество пациентов, – говорится в докладе. – Президент Черногории Мило Джуканович в эти дни объявил, что Черногория «победила коронавирус», что вызвало недоумение, недоверие, но и насмешки в западных дипломатических кругах… Во время пандемии COVID-19 Мило Жуканович также инициировал конфискацию имущества Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви и арест, сначала митрополита Амфилохия, а затем епископа Иоанникия.

Пытаясь воспользоваться преимуществами членства в НАТО и пандемии, тихо, в нарушение внутренних и международных правовых норм он пытался изъять церковную собственность, тем самым вернув Западные Балканы в центр внимания и реализуя возможность дестабилизации региона, провоцируя новые конфликты».

По информации IFIMES, для реализации своих целей Джуканович в полной мере задействовал спецслужбы страны для создания нужного имиджа Черногории за рубежом, чтобы добиться лояльности к своим действиям со стороны других стран. При этом в докладе черногорский лидер характеризуется как «неосужденный военный преступник» войн 90-х годов, а его личность является пятном на репутации НАТО.

«Ведущие страны международного сообщества должны вступить в серьезное противостояние с Мило Джукановичем и с нынешней Черногорией, потому что существующий политический конфликт и антагонизмы, присутствующие в черногорском обществе, не могут быть аннулированы без международного посредничества, формирования переходного правительства и ухода Мило Джукановича из власти, проведения в стране первых свободных, честных и демократических выборов.

Хотя режим Мило Джукановича часто подчеркивает, что Черногория является многонациональным государством, ключевые функции в государстве, такие как президент, парламент, правительство, президент Конституционного суда, председатель Верховного суда, главный прокурор, директор полиции, находятся в руках исключительно этнических черногорцев», – заключают эксперты.

Авторы доклада делают вывод, что если Запад хочет истинной демократизации и процветания на Западных Балканах, то ключевым шагом, который необходимо предпринять, является обеспечение ухода с политической сцены 31-летнего режима Мило Джукановича.

Международный институт исследований Ближнего Востока и Балкан (IFIMES) со штаб-квартирой в Любляне (Словения) имеет специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете (ECOSOC) ООН.