Международный суд ООН дал Донбассу правовую основу для независимости – Путин

17.06.2022  20:33 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Донбасс, Запад, Косово, Общество, ООН, Политика, Россия, Сербия, Спецоперация


Запад сам создал юридическую основу для российской СВО на Украине, протащив решение по Косово через ООН.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад сам создал юридическую основу для российской СВО на Украине, протащив решение по Косово...

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«Начали откалывать Косово от Сербии. Тоже не очень понятно, ради чего. Когда Косово отделялось, под давление западных стран международный суд ООН принял решение, что, когда, какая территория отделяется – спрашивать разрешения у центральных властей не нужно. Это прецедент. Тогда республики Донбасса не должны спрашивать разрешения у киевских властей.

Они объявили независимость, мы имели право их признать и это сделали, заключили с ними договор, и в соответствии с этим договором, а также со статьей Устава ООН оказываем им военную помощь. Сами создали прецедент. Наши действия являются абсолютно легитимными», – сказал Путин.

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