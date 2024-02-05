Международный суд ООН доказал ложь Киева на фоне невмешательства Запада

Решение Международного суда ООН, который отклонил требования Украины признать Россию пособницей терроризма, якобы творящей геноцид крымских татар, означает, что доказательной базы у Киева не было – расчет был только на то, что нужное решение продавят. Но сейчас такое решение не в интересах Запада, поскольку экономические взаимоотношения с Россией продолжаются по многим параметрам, а с пособницей террористов их придется прекратить, и в год выборов объяснять избирателям, как такое могло произойти.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Крым 24» заявил заместитель муфтия мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров.

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Он отметил, что обвинения Киева строились на притеснении мусульман и «геноциде» крымских татар.

«Суд ООН, который, наверное, в мире является самым авторитетным, не мог пропустить просто подложные данные и неправду. Поэтому наша позиция в суде была очень сильной. Те доводы, которые украинская сторона попыталась фабриковать, просто разбивались о показания свидетелей, которые в большом количестве были собраны юристами, защищавшим Российскую Федерацию. Эти показания вскрывали всю фейковость и лживость показаний, которые давала украинская сторона. К нашей радости, ничего из того, что они говорили, в Крыму не происходило. Нет каких-то запретов мусульман, запретов на молитву, на сбор. Говорить о каком-то целенаправленном геноциде, как всё пытались подвести, не получилось. Позиция Украины была на очень жидких основах, всё было сильно за уши притянуто. Был запрет определённой организации, который пытались выставить за запрет всего национального движения крымских татар. А действия этой организации на территории Украины были провокационными – участие в энергоблокаде, в продуктовой блокаде. И все это выдавалось под каким-то крымско-татарским соусом. Конечно, это была провокация против крымско-татарского народа», – подчеркнул Баиров.

Политолог Сергей Мельничук добавил, что обвинения, представленные Украиной, к реальности никакого отношения не имеют. Но прежде это никого не смущало.

«Тут нужно учитывать сразу несколько факторов. Конечно, мы понимаем, что в реальности те обвинения, которые представила Украина, никакого отношения к реальности не имеют. Это было понятно изначально, ещё с 2014 года, и на это рассчитывали, что продвигать их будут при помощи западных спонсоров, поскольку они всё-таки влияют на решения ООН. И форма зависимости там достаточно очевидна, что Крым особенно много раз видел. А то, что произошло сейчас, на мой взгляд, яркий пример того, когда, в частности, США решили особо не влиять на решение. Почему? Потому что они жёсткие формы обвинения в себе несли – открытое обвинение России в нарушении соглашения о противодействии финансирования терроризма. То есть Киев очень хотел бы придать России статус спонсора терроризма, что успели сделать в Прибалтике», – пояснил политолог.

Однако делать такое решение тотальным – Западу не выгодно, потому что, не смотря ни на что, Запад продолжает вести с Россией экономические взаимоотношения – полного эмбарго не произошло.

«Потому что, откровенно говоря, ни США, ни Европейский союз такого позволить себе не могут. Поэтому, поддерживая хоть небольшие связи, они с точки зрения европейской пропаганды очернили бы собственные власти, если бы попытались провести такое решение – это просто было бы выстрелом себе ногу. Поэтому не было попытки настоять на тех тезисах, которые продвигал Киев, и когда судебное рассмотрение строилось на фактаже, а не на указаниях из Вашингтона, получилось, что обвинения Украины оказались несостоятельными», – считает Мельничук.

Доктор юридических наук, президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин добавил, что решение Международного суда ООН вряд ли будет иметь какое-то глобальное значение – разве что вернет надежду на верховенство права.

«Вряд ли это решение повлияет – это часть политики, которая проводится. Что называется – гибридная война против Российской Федерации, которую известные страны ведут уже почти на протяжении 10 лет. Поэтому само по себе решение, конечно, каким-то образом повлияет на умонастроения людей, особенно специалистов, юристов, международников и вообще юристов, которые провозглашают верность и уважение принципа верховенства права, как внутри государства, так и в международных отношениях. Абсурдные обвинения России в дискриминации национальных меньшинств на территории Крыма, абсурдное обвинение в финансировании терроризма – они в большинстве своём были международным судом отклонены. И это должно сыграть роль», – убежден эксперт.

С другой стороны, то же самое, но гораздо раньше международный суд рассматривал в отношении Грузии. Решение тоже было положительным. Но уроком оно не послужило.

«Ясно, что это проверенная практика используется Соединёнными штатами в отношении не только против России, но других стран, политика которых им кажется нежелательна и идёт не в их фарватере. Они очень часто прибегают к этим конвенциям по простым причинам: они затрагивают вопросы, которые действительно оказывают влияние на мировое общественное мнение. Как так, все борются с терроризмом, а кто-то их поддерживает?.. Здесь дальний прицел особенно по конвенции финансирования терроризма, чтобы нанести вред участию России во многих международных программах. В целом, можно сказать, что решение подобного рода эти попытки возможно, сократит», – заключил Капустин.