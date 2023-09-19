Межевич предложил пройти медикаментозное лечение всем, кто хочет разобраться в происходящем

Для критики действий руководства страны и Министерства обороны нужно, как минимум, обладать полнотой информации и анализировать разноплановые данные. В СССР с любителями писать про предателей и шпионов поступали просто – их направляли на принудительное лечение.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается критики Шойгу, Лаврова или Путина, что я могу сказать? Я думаю, что наш министр обороны не очень обидится, если я скажу, что гений Суворова, гений Нахимова – это было у Суворова и у Нахимова, и что бывает раз в пару веков», – подчеркнул он.

Межевич пояснил, что даже самый грамотный специалист не владеет всей полнотой данных – так построена система.

«Все в основном специалисты – локализованные. Я, например, европейскую линию как-то более-менее себе представляю. Балтийскую и белорусскую, надеюсь, что весьма представляю. Балканы уже существенно сложнее. Если нужно говорить об Армении, я все-таки сразу же скажу, что есть Сергей Мирославович Маркедонов, пожалуйста, туда. По Турции тоже есть специалисты, по каждому региону есть. Например, в структуре МИДа есть департамент, где люди не занимаются конкретной территорией – они обобщают то, что им дали специалисты по территориальным и отраслевым направлениям. И ровно так же построен МИД любого другого государства, и в любой системе, в той части, которая связана с анализом, все выглядит приблизительно также», – указал ученый.

Поэтому, по его словам, нельзя все силы и внимание сосредотачивать на одном направлении, поскольку есть большой риск упустить важный момент на другом.

«Очень опасно локализоваться даже на том самом больном фурункуле или карбункуле в неприятном месте. И на этом основании пропустить, что ногу затягивает в сноповязалку или кирпич падает на голову. А это сейчас возможно. Поэтому полностью согласен с тем, что если знаний не хватает, чтобы поддержать абсолютно нейтральную позицию, лучше исходить из предположения, что высшие руководители государства знают ситуацию лучше, чем вы», – указал профессор.

«Предположим, вы так же талантливы, а я бы сказал, гениальны, как президент России. Но у него есть вся первичная информация, а у вас нет. Поэтому исходите из того, что он делает правильные выводы, а вы – нет. Вот и все», – пояснил Межевич.

Говоря о блогерах, не имеющих представления о предмете разговора, но «компетентно» комментирующих события, Межевич напомнил, что в Советском союзе любителей писать множество писем рано или поздно отправляли на лечение.

«Это вовсе не карательная психиатрия, просто помогали медикаментозно. Потому что, если ты пишешь 155-е письмо председателю КГБ о том, что твой сосед по коммунальной квартире в Ленинграде работает на китайскую разведку, то на тебя обратят внимание», – пояснил профессор.

«Сейчас время другое: демократия, средства массовой информации стали общедоступными. Почему так заходят новости про сложные отношения господина Панина с собаками? Потому что это интересно, это оригинально. Анализировать ситуацию в Центральной и Восточной Европе не интересно, потому что достаточно сложно, надо представлять, о чем идёт речь. Желательно там побывать, не в тургруппе, а пожить. Да, время такой информационной свободы. И что самое интересное, здесь нельзя работать выключателем – здесь нужно работать убеждениями», – подчеркнул Межевич.