Мезинов: С нынешней террористической угрозой справится только НКВД

Если бы за диверсии ставили к стенке, желающих совершать в России теракты за денежное вознаграждение существенно поубавилось.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил волонтёр, поставляющий в Донбасс гуманитарную помощь, Юрий Мезинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, как был свидетелем в ДНР, когда ловили диверсантов, подорвавших железнодорожные пути.

«Поймали подростков каких-то, детвору практически. То ли полторы, то ли пять тысяч им дали, сказали на этот свёрток – отнеси спрячь под ту шпалу. То есть, на самом деле, это всё так элементарно, это так примитивно», – вспоминал Мезинов. «Это только так: террористическое государство или не террористическое – всё. Если оно только станет террористическим, вы от него натерпитесь, только что дома не складывали гексогеном, помните, патрули были, ночью ходили вокруг домов, менялись, подвалы охраняли. Общество до этого ещё не дошло, оно не понимает, что надо бдительность проявлять уже серьёзную. Тут же – все живёт, всё хорошо у них», – добавил гуманитарщик.

Он выразил уверенность, что спецслужбы с этим не справятся.

«Наши – точно нет. Сейчас и другая обстановка. В определённой степени НКВД бы справилось – почему? Причастен – к стене, показательно. Других бы уже за пять тысяч бы не было, уже бы думали. А сейчас – поугрожали чем-то кому-то, у кого какой предел стойкости. Человек слаб, а бездуховный – вообще мясо. А у нас ни духовности, ни идеи, ничего не осталось. Поэтому, мне кажется, никакой сложности, во всяком случае, мне кажется, что если бы у меня стояла задача делать тут теракты, я бы с этим справлялся достаточно легко. Где что купить? Ты веришь, что эти мины, которые Захару (Прилепину – ред.) подложили, что их с Украины кто-то тащил? Их же у кого-то взяли, у какого-то прапорщика купили. Тут другой вопрос – почему после этого не введён режим контртеррористической операции? Почему мы ещё в СВО? Уже чётко понятно, что против нас террористы, они это признают, они это подтверждают», – возмутился Мезинов.