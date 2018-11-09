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09.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Выборы, Донбасс, Местная власть, Общество, Политика, Провокации, Спецслужбы, Украина
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МГБ ДНР рассекретило планы по срыву выборов главы Республики

Украинские спецслужбы готовят провокационные информационные акции, направленные на срыв выборов главы ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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МГБ ДНР располагает достоверной информацией о подготовке украинскими спецслужбами провокационных информационных акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Республике и срыв выборов Главы и депутатов Народного совета ДНР.

«Спецслужбы Украины планируют использовать рассылку подложных сообщений через Интернет-мессенджер «Viber», электронных писем с подменой отправителя на электронные адреса министерств и ведомств ДНР с поддельными приказами и распоряжениями, а также заявления и тематические статьи в СМИ и социальных сетях со ссылками на официальных лиц ДНР о том, что выборы в Республике якобы переносятся или отменяются», – рассказали в ведомстве.

В МГБ ДНР подчеркнули, что вся заслуживающая доверия информация содержится исключительно на официальных медиа-ресурсах ДНР.

«Кроме того, украинская сторона планирует применение различных методов запугивания всех участников избирательного процесса, цинично делая акцент на жителях ДНР пенсионного возраста, угрожая им привлечением к уголовной ответственности на Украине», – заявили в пресс-службе.

В ДНР отметили, что все указанные угрозы абсолютно беспочвенны, и будут направленны исключительно на срыв предстоящих выборов, так как оснований к применению процессуальных мер за принятие участия в голосовании нет.

«Обращаем внимание международных правозащитных организаций на антидемократические действия киевского режима, и просим дать адекватную оценку преступным усилиям киевской стороны, направленным на срыв избирательных процессов в Республике», – прокомментировали в ведомстве.

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