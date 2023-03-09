МГБ ПМР сорвало украинский теракт. Готовилось убийство руководства республики

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СБУ готовила теракт в Приднестровье. Силовым органам республики удалось его предотвратить.

Об этом сообщает Министерство госбезопасности ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания. По факту случившегося возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями: «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом», — сообщает МГБ ПМР.

Целью теракта должны были стать должностные лица и случайные прохожие. Число жертв могло измеряться десятками.

Сдетонировать должен был «Land Rover», припаркованный на краю улицы. Взрыв планировался в момент проезда мимо одного из приднестровских чиновников. В машине было 8 килограммов гексогена. Ещё шурупы, гайки и проволока, чтобы поразить как можно больше людей.

Радиус поражения от такого количества взрывчатки — сотни метров.

«Место, где должен был быть совершен теракт, свидетельствует о том, что расчет был на устранение первых лиц государства. Не в меньшей мере расчет был на большое количество жертв, поскольку теракт должен был быть произведен в центральной части Тирасполя, где предполагалось большое скопление граждан», – сказал прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

По подозрению в подготовке теракта задержан уроженец Тирасполя Вячеслав Кисничан. Двенадцать лет назад переехал жить в Одессу. В феврале прошлого года пошёл в тероборону, затем в СБУ. Там его научили минировать и взрывать. От украинской спецслужбы получил задание в Приднестровье: следить, а затем устранить руководство республики. До переезда, его судили в ПМР за сутенёрство, хулиганство и грабёж.

Власти Приднестровья завили о том, что предотвратили «теракт» против должностных лиц региона.