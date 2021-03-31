МГУ даёт установку: «Донбасс считать российской территорией»

31.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Поскольку США подают сигналы о намерении сдать Украину, России пора признать Донбасс своей территорией и решительно разобраться с проблемой бандеровщины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил завкафедрой мировой политики МГУ Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После Белоруссии нужно решать вопрос с Украиной. Как его решать? Донбасс считать российской территорией. У меня сейчас создаётся впечатление, что в США складывается концепция о том, что Украину они хотят сдать. Потому что они постоянно закидывают и прокатывают эту тему в научных статьях, они прокатывают мнение: «Украина не нужна» или «А давайте отдадим».

В этом случае Украина раскалывается, и мы получаем экономические проблемы. Я не знаю насколько заражено этой бандеровщиной нынешнее население Украины Юго-Восточных областей. Помните, что до 1956 года выловили последнего бандеровца. Хорошо будет если они уедут, но, во всяком случае, сейчас это навязать России – лишние проблемы. Но мы не должны воспринимать это как проблемы, а это они считают, что это будет проблемой», – сказал Сидоров.