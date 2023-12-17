МИ-6 и ЦРУ готовят ликвидацию Зеленского – Скотт Риттер

Константин Серпилин.  
17.12.2023 17:23
  (Мск) , Нью-Йорк
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Дзен, Политические убийства, Спецслужбы, Украина


Западные спецслужбы привели украинского президента Владимира Зеленского к власти, они же его и ликвидируют.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные спецслужбы привели украинского президента Владимира Зеленского к власти, они же его и ликвидируют....

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«Судя по тому, как с Зеленским обращались в Вильнюсе, это человек, который перестал быть полезным. Это один из тех, кого специально подобрали, чтобы продвинуть.

Вы посмотрите, кто финансировал его шоу «Слуга народа», и сроки его проведения в качестве выдвижения в президенты на смену Порошенко.

Можно увидеть здесь скрытую руку западных спецслужб, в первую очередь МИ-6 и ЦРУ», – сказал Риттер.

По его мнению, Запад готовится к замене украинского президента – возможно даже с физической ликвидацией Зеленского.

«Во втором сезоне дела идут не очень хорошо. А знаешь, что происходит, когда сезон подходит к концу? Умирают несколько человек, необходимо пролить кровь.

И, я думаю, что Зеленского скоро убьют. Возможно, и в буквальном смысле, но, как минимум, он скоро исчезнет, и они приведут кого-то другого, потому что это всё театр абсурда», – подытожил эксперт.

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