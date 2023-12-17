Западные спецслужбы привели украинского президента Владимира Зеленского к власти, они же его и ликвидируют.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по тому, как с Зеленским обращались в Вильнюсе, это человек, который перестал быть полезным. Это один из тех, кого специально подобрали, чтобы продвинуть.

Вы посмотрите, кто финансировал его шоу «Слуга народа», и сроки его проведения в качестве выдвижения в президенты на смену Порошенко.

Можно увидеть здесь скрытую руку западных спецслужб, в первую очередь МИ-6 и ЦРУ», – сказал Риттер.