МИД Австрии: Не хотим, но к антироссийским санкциям готовы

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Новости Украины

Австрия поддержит санкции, направленные против России, если ЕС примет их в связи с якобы предполагаемым российским вторжением на Украину.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть четкое ощущение консенсуса в ЕС. Австрия готова к поддержке в случае агрессии. Готова принять и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти этим путем? Нет. Конечно нет. Но нам придется использовать такие удерживающие меры», – сказал министр.

Он также сообщил что правительство Австрии окажет гуманитарную помощь Украине.

«Австрия стоит рядом с вами. Мы – не член НАТО, мы – нейтральная страна. У нас конституционные ограничения. Но мы стоим с Европой в вопросах гуманитарной помощи. И австрийское правительство в следующие дни примет решение относительно гуманитарного пакета в 2,5 миллионов евро для украинского Красного креста и украинских организаций, которые были активными в прошлом и останутся активными», – резюмировал Шалленберг.