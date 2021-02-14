МИД Белоруссии обещает бандеровской Украине вечную дружбу

14.02.2021, Минск, Константин Серпилин

Новости Украины

Белоруссия и Украина были, есть и будут дружественными странами. Опасения Киева об угрозе, которая якобы может начать исходить со стороны Минска, абсолютно напрасны.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил прозападный министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я иногда с удивлением и с горьким смехом читаю заявления некоторых украинских политиканов о том, что со стороны Беларуси может исходить какая-то угроза для Украины. Это смешно, но это горько слышать.

Я вспоминаю фразу президента Лукашенко, сказанную им несколько лет назад: «Если мы и придём в Украину, то мы приедем только на тракторе, а не на танке». И это, поверьте, не эмоциональное высказывание, а то, что лежит на сердце у него и у белорусского народа. Никогда с территории Беларуси не будет исходить никакой угрозы братскому украинскому народу», – сказал он.

Макей обещая сохранить все отношения с Украиной. Он перечислил вызовы, с которыми столкнулись оба государства, «забыв» упомянуть войну в Донбассе.

«Мы понимаем, что сегодня сложная ситуация и в Украине, и в Беларуси в силу пандемии, в силу каких-то экономических проблем. Но хочу вас заверить, что Украина всегда может рассчитывать на готовность Беларуси конструктивно, по-братски работать и взаимодействовать во всех сферах деятельности, будь то политика, экономика, гуманитарные связи, и так далее», – сказал министр.

По его мнению, Белоруссия и Украина должны продолжать всячески помогать и поддерживать друг друга во всех сферах, начиная от гуманитарной и заканчивая политической.

«Беларусь и Украина похожи. Мы абсолютно неприемлем риторику враждебности, и неважно, откуда она исходит – с востока, с запада, с севера или с юга…

Политики приходят и уходят, а народы остаются. Неважно, кто будет в Беларуси и в Украине, но та тесная дружба, которая живёт в сердцах украинского и белорусского народа, останется. Нельзя это ломать.

Нас удивляют заявления некоторых политиков Украины о том, что надо поставить политические отношения между Беларусью и Украиной на паузу, не поддерживать высокий уровень отношений. Ради Бога, мы спокойно смотрим на это, переживём.

Важно, чтобы не потерялись связи между людьми, чтобы в гуманитарной сфере мы сохранили отношения. И, конечно, очень важно сохранить отношения в торгово-экономической сфере, потому что это выгодно и для Украины, и для Беларуси. И даже были случаи, когда Украина оказывала нам какое-то содействие, когда какие-то проблемы случались, и мы Украине оказываем содействие. Это нормально», – резюмировал Макей.