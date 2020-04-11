МИД Белоруссии: Россия не помогает, а только вредит

11.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не будет закупать тесты на коронавирус в России, потому что они, якобы, низкого качества. Об этом в интервью оппозиционному сайту TUT.BY заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас велись переговоры с двумя российскими компаниями по приобретению еще 30 тысяч тестов, но эти переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран. Тем более, главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что российские тесты ненадежные, они дают вероятность обнаружения коронавируса порядка 60%. Так что нам сейчас эти тесты не нужны», – сказал Макей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, 10 тысяч тестов, которые Россия бесплатно передала Белоруссии, будут использоваться для проверки только граждан России, оказавшихся в Белоруссии по работе.

По словам министра, Россия не оказывает Белоруссии никакой реальной помощи, а только вредит.

«Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь. Может, помощь в том, что неожиданно закрыли границы, поставив нас в такое положение? Я до сих пор вспоминаю с содроганием, когда на первоначальном этапе мы получали информацию о том, что наших граждан, у которых были билеты на самолеты по линии российских туроператоров, просто выбрасывали из самолета. Даже семьи разделяли: если муж белорус, а супруга — россиянка, на рейс сажали только супругу. Были случаи, когда пытались разделить 5-летнего белоруса с отцом-россиянином», – сказал Макей.