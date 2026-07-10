После назначения нового премьер-министра Великобритании, которым, наиболее вероятно, станет Эндрю Бернем, Британия сохранит прежний курс во внешней политике в отношении России и Украины.

Об этом во время брифинга в ChathamHouse (нежелательная организация в РФ, – авт.) заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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