МИД Британии: Курс на поддержку Бандерштадта после ухода Стармера будет сохранён

Анатолий Лапин.  
10.07.2026 11:23
  (Мск) , Лондон
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Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Русофобия


После назначения нового премьер-министра Великобритании, которым, наиболее вероятно, станет Эндрю Бернем, Британия сохранит прежний курс во внешней политике в отношении России и Украины.

Об этом во время брифинга в ChathamHouse (нежелательная организация в РФ, – авт.) заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После назначения нового премьер-министра Великобритании, которым, наиболее вероятно, станет Эндрю Бернем, Британия сохранит прежний...

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«Мы ожидаем, что следующим премьер-министром станет Энди Бернем. И я его полностью поддерживаю. Я считаю, что он подходит для этой должности. Я уже обсуждала с Энди внешнюю политику. Я разговаривала с ним перед поездкой на саммит НАТО на этой неделе, и он чётко дал понять, что важно на 100% поддерживать Украину, сохранять преемственность в нашем подходе к НАТО и вопросам безопасности.

Важно, что мы признаём, что агрессия исходит от России, и реагируем на неё. НАТО сдерживает противника, и мы также поддерживаем Украину в её стремлении защитить себя. Мы продолжаем оказывать ей оборонную и военную поддержку, а также инфраструктурную и энергетическую помощь. И я считаю, что это правильный подход. Мы сочетаем мощную поддержку Украины с оборонительным сдерживанием в рамках реакции НАТО в целом», – заявила Купер.

 

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