МИД Британии требует открыть для Украины неприкосновенный запас оружия

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Ряд стран Запада должны сделать аудит своих военных запасов и открыть их для Украины.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил бывший премьер-министр Великобритании, а ныне министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кэмерон призвал не отказываться от финансирование и военной поддержки Украины, а предоставлять ей больше оружия.

«У Украины недостаточно снарядов, Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов, Украине нужно больше финансирования и вооружения. Потому мы должны быть верны тому, что сказали. Мы говорим, что поддерживаем Украину, верим в украинцев, тогда мы должны доказывать это при помощи оружия, дипломатической, военной и моральной поддержки… Пока мы поставляем оружие украинским войскам, чтобы они защищали свою страну, – это наше абсолютное право осуществлять такую поддержку и право Украины – взять это оружие и использовать его для защиты своей страны», – сказал министр.

«Я считаю, что трагедия состоит в том, что мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине выиграть эту битву, оттолкнуть Россию. Это и так заняло много времени… но даже того, что мы имеем сейчас, недостаточно. Есть страны, которые должны проанализировать свое вооружение, а также то, что они предоставляют Украине, и сделать свои ресурсы более доступными для Украины», – заявил Кэмерон