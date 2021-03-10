МИД Черногории умоляет ЕС и НАТО о помощи

10.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович направил письмо коллегам из стран ЕС и НАТО с просьбой помочь черногорскому здравоохранению медперсоналом.

Об этом сообщила Pobjeda, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ноте Радуловича к главам МИД стран ЕС и НАТО сообщается о том, что система здравоохранения Черногории готова «взорваться» от перенапряжения. Глава черногорского внешнеполитического ведомства пояснил, что не просит западные государства о поставке вакцин, но только о помощи медперсоналом: врачами, медсестрами и медбратьями, техниками.

«Чтобы противостоять этой проблеме, мы возобновили запрос в Механизм гражданской защиты ЕС о дополнительной помощи, – прокомментировал свой шаг Джордже Радулович. – На этот раз мы ищем человеческие ресурсы – врачей, техников и другой медицинский персонал, который, если все получится, помогут своим черногорским коллегам в борьбе с серьезным заболеванием. Врачи в Черногории делают все, что от них зависит, но, к сожалению, мы сильно ограничены в людских ресурсах. И это приводит к высокому количеству смертей. Чтобы избежать дальнейших потерь, мы ввели более строгие меры с элементами изоляции, чтобы избежать краха нашей системы здравоохранения».

Министр признал, что Черногория в настоящее время является одной из европейских стран, наиболее серьезно пострадавших от пандемии. При этом, по его словам, врачи и медицинский персонал «практически истощены» борьбой с коронавирусом.

«В непростые для всего мира времена сотрудничество и солидарность имеют ключевое значение. В течение этого периода мы стали свидетелями того, что независимо от того, насколько пандемия «сломала» весь мир, единство и совместные действия имеют ключевое значение. Ваша помощь была бы чрезвычайно важна для преодоления сложной ситуации в нашей стране с минимальными последствиями, но нужна она как можно скорее», – заключил Радулович в письме к западным коллегам.

При этом надо отметить, что ЕС провалила вакцинацию на континенте, а ряд стран вынуждены были обратиться за мощью к России.