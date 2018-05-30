30.05.2018, Минск, Владимир Гладков

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МИД ДНР: Украина саботирует принятие закона об особом статусе

Украинская сторона продолжает саботировать процесс введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Об этом в комментарии по итогам заседания политической группы в Минске заявила исполняющая обязанности Министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе дискуссии с украинской стороны прозвучало подтверждение факта внесения Верховной Радой в одностороннем порядке модальностей местных выборов в закон об особом статусе Донбасса в качестве предусловия для вступления закона в силу. Такие действия Киева являются наглядным примером нарушения Комплекса мер, который предписывает принимать решения в консультациях и по согласованию с представителями Республик», – заявила Никонорова.

По словам дипломата, вместо конструктивного диалога, представители Киева предпочитают голословно озвучивать свои пожелания относительно восстановления единого правого поля.

«С такими неутешительными итогами мы вновь приближаемся к дате окончания формального действия особого статуса, до которой остается меньше пяти месяцев. Украинским властям пора понять, что невозможно уладить конфликт без наличия на то политической воли всех сторон. Мирное урегулирование не может быть односторонним и без встречного движения не имеет смысла», – отметила представитель ДНР.

Наталья Никонорова подчеркнула, что лишь «совместные усилия по работе над компромиссным механизмом имплементации особого статуса и сопутствующим проведением амнистии могут развернуть ситуацию в конструктивное русло».