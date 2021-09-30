МИД Франции: Не считаем Россию «плохим парнем».

30.09.2021 09:13 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Франция не участвует в санкциях против России – ограничения накладываются лишь на определенных лиц.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил посетивший Москву посол МИД Франции по цифровым вопросам Анри Вердье.

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Издание обратило внимание, что Россию западные страны считают едва ли не главным сетевым хулиганом, «плохим парнем» («bad guy on the internet»), и поинтересовалось, какова позиция Франции по этому поводу.

«Это очень специфический вопрос. Но мы не считаем Россию «плохим парнем». Да, существует определенный уровень, я бы не сказал, агрессивности… однако, когда нам нужно о чем-то сказать, мы им об этом говорим. Мы участвовали в санкциях, не против России, но против ряда лиц», – сказал Вердье.

Он согласился, что определенный уровень напряженности существует.

«Многие называют это пропагандой или коммуникацией, но мы называем это вмешательством или агрессивностью. Но это не так важно. Когда пересекают определенные линии, мы участвуем в санкциях или указываем на нарушителей, однако главный вопрос, если говорить откровенно, и вопрос, который касается всех: это киберпреступность. Есть киберпреступники на территории России, есть также русскоговорящие кибермошенники, например, в соседних с Россией странах. И в конечном счете я думаю, что мы урегулируем это, но нам необходимо сотрудничать, и мы будем бороться», – отметил представитель МИД Франции.

По его словам, ущерб от кибер-преступления в мире постоянно растет.

«Мы не обвиняем российские власти, но реальность такова, что существует высокий уровень киберпреступности, которая идет из России, хотя, конечно, не только из России. Кибермошенники могут находиться где угодно. Это еще одна причина, почему нам надо противостоять им совместно», – резюмировал Вердье.