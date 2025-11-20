МИД Германии: Первое требование – остановить наступление Путина!

Анатолий Лапин.  
20.11.2025 15:41
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 449
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


«Честные переговоры» по Украине возможны только в случае, если Россия остановит наступление армии в зоне СВО.

Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Мы приветствуем любую инициативу, которая будет предпринята, чтобы перейти в переговорный режим. Но первое требование – чтобы Владимир Путин прекратил свою агрессивную наступательную войну против Украины, чтобы мы пришли к прекращению огня, без каких-либо предварительных условий, и чтобы тогда можно было вести честные переговоры», – сказал немец.

Он заявил, что Украина не должна оказаться в российской зоне влияния.

«Это должна быть архитектура безопасности, которая, во-первых, гарантирует, что Украина сможет безопасно жить в будущем… Должно быть ясно, что Украина может сохранить свой суверенитет».

Министр требует, чтобы в подготовке соглашения по Украине участвовали украинцы и европейцы.

«Все, что происходит сейчас, требует, чтобы мы также были вовлечены в соответствующие размышления, потому что мы живем здесь, в Европе, мы на стороне Украины», – заявил Вадефуль.

