МИД Германии: Первое требование – остановить наступление Путина!

«Честные переговоры» по Украине возможны только в случае, если Россия остановит наступление армии в зоне СВО.

Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы приветствуем любую инициативу, которая будет предпринята, чтобы перейти в переговорный режим. Но первое требование – чтобы Владимир Путин прекратил свою агрессивную наступательную войну против Украины, чтобы мы пришли к прекращению огня, без каких-либо предварительных условий, и чтобы тогда можно было вести честные переговоры», – сказал немец.

Он заявил, что Украина не должна оказаться в российской зоне влияния.

«Это должна быть архитектура безопасности, которая, во-первых, гарантирует, что Украина сможет безопасно жить в будущем… Должно быть ясно, что Украина может сохранить свой суверенитет».

Министр требует, чтобы в подготовке соглашения по Украине участвовали украинцы и европейцы.