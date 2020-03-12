МИД Латвии требует не пускать российских миротворцев на Донбасс

12.03.2020, Киев, Игорь Петров

Россия якобы является одной из сторон конфликта в Донбассе и поэтому не может участвовать в миротворческой миссии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический директор Министерства иностранных дел Латвийской республики Яанис Майжекс, передает корреспондент «Политнавигатора».

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При этом прибалтийский дипломат цинично обвинил погибших российских миротворцев в развязывании конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

«С нашей перспективы Россия является стороной конфликта и как таковая не может быть членом миссии миротворческой. Мы видели, к чему привело то, что формально российские войска назывались миротворческими в Грузии, когда в один не столь прекрасный момент они прекратили называться миротворческими и просто стали российскими войсками.

Это то решение, которое я не советую. И я думаю, что украинская сторона в моих советах особо не нуждается. Это как раз один из тех параметров, который не был бы приемлем», – рассуждает латыш.

Он также рассказал об институте «неграждан» в Латвии – аналогичные меры украинские националисты неоднократно предлагали принять в отношении сторонников Русского мира в случае возвращения Донбасса под контроль Киева.

«Есть, конечно, те люди, которых мы никогда не сможем интегрировать полностью. Например, старое поколение, которое прибыло когда-то во время советской оккупации в Латвию, которые уже завершили свой трудовой путь, которые сейчас на заслуженном отдыхе.

У них нет особой мотивации или изучать латышский язык, или становиться гражданами Российской Федерации, поскольку на их повседневную жизнь это никак не влияет. Это аудитория, примерно 10%, которые сейчас являются негражданами Латвии. Думаю, их интегрировать в полном смысле этого слова просто невозможно», – резюмировал нацист.