МИД Литвы обсудил с бандеровцами план новой эскалации Беломайдана

24.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия сорвала попытку госпереворота в Минске. Запад должен выработать новую чёткую стратегию новой политики по Белоруссии.

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Белоруссии – мы видим, какие заинтересованные стороны влияют на ситуацию. Руководство Белоруссии полностью скомпрометировало себя, сейчас ситуация зашла в глухой угол.

Время идёт, и люди действительно проявляют волю и мужество, но их запугивают и кидают в тюрьмы. Также приближается зима, и, возможно, руководство пытается имитировать диалог с оппозицией, ожидая, что начнётся холодный период, и протесты закончатся. Возможно, как надеется белорусское руководство, люди в западном сообществе смирятся с новой реальностью», – отметил Линкявичюс.

По его мнению, Запад должен выработать чёткую стратегию новой попытки госпереворота в Белоруссии.

«Фактор России в этой ситуации играет роль, и возникает вопрос – какой должна быть стратегия? Стратегия должна быть чёткой и последовательной, и предусматривать чёткость наших сообщений по поводу этой ситуации, иногда мы делаем их с запозданием и не комплексно, в такой ситуации диктаторы выигрывают.

Поскольку с нашей стороны не хватает последовательности, решительности, принятие своевременных решений, или такие решения являются не результативными и сводятся только к риторике. Должна быть общая стратегия и усилие.

Когда мы говорим про эти конфликты: Кавказ 2008 года, аннексия Крыма в 2014 году и другие подобные вещи продолжаются и повторяются», – резюмировал Линкявичюс.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал поддержать государственный переворот в Белоруссии.

«Борьба украинцев за свою свободу вдохновила и наших белорусских братьев, и друзей, и они встали с колен. Несмотря на то, что авторитарный режим Лукашенко уничтожал всё, что имело наименьшие ростки свободы.

Эта свобода все равно пробилась сквозь бетон и асфальт, в который Лукашенко пытался закатать Белоруссию, и сейчас как никогда нужно поддержка народа Белоруссии», – заявил он.

Также экс-премьер-министр Украины добавил, что поддерживает принятое ЕС и США решение о наложении на Белоруссию санкций.

«Приветствую решение наших европейских друзей и западных партнёров. Сначала были сомнения вводить санкции или не вводить, никогда нельзя сомневаться, когда вы убеждены в правильности своих решений, мы не можем сомневаться тогда, когда мы боремся за правду и свободу.

Мы, Украина, хорошо понимаем, что такое борьба за свободу, мы знаем, что такое «небесная сотня», которая боролась и добыла свободу на Майдане. Мы знаем, что такое небесные тысячи украинских военных, которые стали щитом против российского нашествия и защитили Украину, и мы знаем, насколько важна поддержка тех, кто борется», – заключил Яценюк.