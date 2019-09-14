МИД Литвы: Ставка на то, что Россию очарует Украина, Майдан, Зеленский

14.09.2019, Киев, Игорь Петров

В Россию придет демократия тогда, когда она оглянется на Украину и захочет повторить «историю успеха» Киева. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Демократия в Россию придет тогда, когда люди в России сделают очень простой вывод – «Украина, наш сосед, имеет демократию, убирает президентов, иногда очень резко меняет всю команду, продвигается вперед».

Экономика начинает расти, и Украина движется все больше к ЕС, а Россия остается все больше как бы в такой изоляции, которую сама себе сотворила.

И тогда, когда такой вопрос будет подниматься, подниматься как раз из-за того, что Украина становится успешным государством, появится гораздо больше возможностей для того, чтобы Россия начала бы продвигаться обратно к демократическому пути развития», – заявил Кубилюс.