14.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Литва, Политика, Прибалтика, Россия, Украина
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МИД Литвы: Ставка на то, что Россию очарует Украина, Майдан, Зеленский

  В Россию придет демократия тогда, когда она оглянется на Украину и захочет повторить «историю успеха» Киева. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Демократия в Россию придет тогда, когда люди в России сделают очень простой вывод – «Украина, наш сосед, имеет демократию, убирает президентов, иногда очень резко меняет всю команду, продвигается вперед».

Экономика начинает расти, и Украина движется все больше к ЕС, а Россия остается все больше как бы в такой изоляции, которую сама себе сотворила.

И тогда, когда такой вопрос будет подниматься, подниматься как раз из-за того, что Украина становится успешным государством, появится гораздо больше возможностей для того, чтобы Россия начала бы продвигаться обратно к демократическому пути развития», – заявил Кубилюс.

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