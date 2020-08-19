МИД Литвы всех насмешил

19.08.2020, Москва, Елена Острякова

МИД Литвы подготовил список белорусских официальных лиц, которым будет запрещен въезд в страну, включив в него президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом агентству BNS сообщил глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не будем называть все фамилии. Скажу только, что в этом списке 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко. Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что самое главное — это европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент», – сказал Линкявичюс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение в своем «фейсбуке».

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Беларуси», – написала Захарова.

Российский журналист Дмитрий Смирнов предположил, что внеся в список 32 человека, Литва отомстила Лукашенко за 32 незаконно задержанных россиянина, которых недавно вернули в Россию.

«Правильно понимаю, что внося 32 белорусских чиновника в черный список, Литва мстила за 32 задержанных «вагнеровца»? Дотянулся все-таки Путин?», – написал Смирнов.

Лаконичнее всех прокомментировала решение Литвы пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Штош…», – написала она в своем телеграм-канале «Пул Первого» и разместила клип на песню «Саня останется с нами».