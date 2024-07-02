МИД Молдовы аплодирует санкциям против собственных граждан

Алексей Логофет.  
02.07.2024 15:39
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Санкции, США


Список международных санкций против граждан Молдовы, нелояльных прозападному режиму Майи Санду, может быть расширен. Западные партнёры правящего режима изучают возможность расширения санкционного списка или ограничения пространства манёвра для людей, которые уже попали под санкции.

Об этом в программе La 360 de grade на канале Radio Moldova заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Михай Попшой.

Список международных санкций против граждан Молдовы, нелояльных прозападному режиму Майи Санду, может быть расширен....

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По его словам, правовые институты Молдовы должны наказывать людей, которые, по мнению властей, «подрывают безопасность государства».

«ОПГ Илана Шора уже находится под санкциями международного сообщества. Существующие санкции, скорее всего, будут продлены. Будут проверены и другие лица, представляющие угрозу безопасности Молдовы. Наши партнёры хотят помочь и уже сделали это, ограничив свободу действий этих персонажей. Но ответственность наших властей, наших правовых институтов — обеспечить защиту граждан от дестабилизирующего воздействия этих лиц. Международные партнёры могут нам помочь, но не обязаны делать нашу работу за нас, наши учреждения сами должны проявлять инициативу», – сказал Попшой.

Министр утверждает, что международные санкции, применяемые к людям, якобы нарушившим закон в Республике Молдова, ограничивают возможность организации подрывных действий.

12 июня Соединенные Штаты Америки заявили о включении в санкционный список башкана Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Это означает запрет въезда на территорию США, запрет осуществлять операции с лицами США, получать средства, товары или услуги из этой страны. Глава Гагаузии попала под санкции США за «активное пособничество беглому, осуждённому за уголовное преступление олигарху Илану Шору». При этом ни одна судебная инстанция не признала Евгению Гуцул пособником в совершении преступлений Иланом Шором. Но понятия «презумпция невиновности», очевидно, не существует ни для режима Санду, ни для его западных кукловодов.

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