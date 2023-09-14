МИД Молдовы нахамил Москве: «Укрепляйте свободу прессы у себя в России!»

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Временный поверенный в делах Республики Молдова в РФ Сергей Гончаренко был вызван в МИД РФ в связи с решением молдавских властей выслать из страны директора ранее заблокированного СИБ агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова.

Дипломату сообщили, что «недружественный шаг молдавских властей не останется без адекватного ответа со стороны России».

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«Было заявлено, что российская сторона рассматривает этот шаг как часть антироссийской кампании, развязанной чиновниками из Кишинева. Молдавскую сторону попросили прекратить политически мотивированное преследование русскоязычных медиаресурсов и выполнить свои международные обязательства в области свободы слова и печати и обеспечения прав журналистов», – говорится в сообщении МИД России.

Советник по связям с общественностью министра иностранных дел и европейской интеграции Игорь Захаров заявил, что это действие является частью «враждебной политики по отношению к Республике Молдова».

«Это следствие решения Республики Молдова о высылке этого человека, российского агента, который продвигал политику, враждебную нашей стране, который посредством проявлений координируемого им радиоканала практиковал вмешательство во внутренние дела Республики Молдова. Свобода слова и свобода печати не должны быть предметом координации Российской Федерации. Наше предложение состоит в том, что Российской Федерации следует лучше координировать и реализовывать политику по укреплению свободы прессы в Москве и в целом в Российской Федерации», — цитирует слова Захарова zdg.md.

Советник отметил, что не видит, как именно Россия «отреагирует» на это решение, учитывая, что в Республике Молдова «нет каналов, телеканалов, радио или медиа-порталов, действующих на территории Российской Федерации».

Отметим, что ни один орган власти Молдовы не удосужился предъявить общественности конкретные факты «продвижения политики, враждебной Молдове» со стороны агентства Sputnik Moldova или его директора Виталия Денисова.

Между тем, в Молдове продолжают открыто действовать политические партии и СМИ, выступающие за ликвидацию государственности Республики Молдова путём её присоединения к Румынии, включая граждан других государств.

В частности, к этому призывал бывший руководитель офиса ОБСЕ в Молдове, гражданин США Уильям Хилл в ходе своей недавней публичной лекции в Кишинёве. Ни к нему самому, ни к организатору мероприятия, экс-советнику президента РМ и экс-депутату парламента Марку Ткачуку со стороны органов власти Молдовы не было никаких претензий.

Что касается возможной реакции России – господину Захарову не стоит беспокоиться. Можно, например, обратить внимание на целый ряд руководителей и активистов молдавских общинных организаций в регионах России, которые в ходе выборов 2020 – 2021 годов открыто занимались антироссийской деятельностью, проводя агитацию среди граждан Молдовы, находящихся на территории РФ в пользу враждебного России кандидата в президенты Молдовы Майи Санду и её партии «Действие и солидарность».