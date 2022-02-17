МИД Молдовы недоволен, что приднестровцам заменят российские паспорта

17.02.2022  16:53 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия


МИД Молдовы выразил сожаление по поводу того, что Россия решила увеличить число сотрудников консульского пункта в Тирасполе (Приднестровье).

Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

МИД Молдовы выразил сожаление по поводу того, что Россия решила увеличить число сотрудников консульского...

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«Этот пункт работает без согласия молдавских властей. Напоминаем российской стороне о необходимости строго соблюдать Венские соглашения о дипломатических и консульских отношениях», – говорится в заявлении.

Решение об увеличении консульских сотрудников озвучил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, побывавший в Тирасполе и посетивший пункт выездного консульского обслуживания.

«Меня познакомили с проблемами, которые существуют. Это реальные технические проблемы, которые осложнились за время пандемии. Мы будем их решать. С стороны министра были даны четкие гарантии, что мы сделаем в ближайшее время все необходимое, чтобы накопившаяся очередь рассосалась. Сюда подъедут дополнительные технические сотрудники, которые помогут справиться с накопившимся объемом работы, связанной с продлением паспортов и легализацией», – заявил Руденко приднестровским журналистам.

В Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, очередь в консульском пункте достигла 14 тысяч человек. Люди стоят с ней от полугода до 9 месяцев.

МИД Молдовы также выразил «глубокое разочарование тональностью и акцентами публичного выступления российского дипломата». Руденко говорил о важности российской миротворческой миссии и возобновления переговорного процесса с Молдовой.

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