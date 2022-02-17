МИД Молдовы недоволен, что приднестровцам заменят российские паспорта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

МИД Молдовы выразил сожаление по поводу того, что Россия решила увеличить число сотрудников консульского пункта в Тирасполе (Приднестровье).

Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Этот пункт работает без согласия молдавских властей. Напоминаем российской стороне о необходимости строго соблюдать Венские соглашения о дипломатических и консульских отношениях», – говорится в заявлении.

Решение об увеличении консульских сотрудников озвучил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, побывавший в Тирасполе и посетивший пункт выездного консульского обслуживания.

«Меня познакомили с проблемами, которые существуют. Это реальные технические проблемы, которые осложнились за время пандемии. Мы будем их решать. С стороны министра были даны четкие гарантии, что мы сделаем в ближайшее время все необходимое, чтобы накопившаяся очередь рассосалась. Сюда подъедут дополнительные технические сотрудники, которые помогут справиться с накопившимся объемом работы, связанной с продлением паспортов и легализацией», – заявил Руденко приднестровским журналистам.

В Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, очередь в консульском пункте достигла 14 тысяч человек. Люди стоят с ней от полугода до 9 месяцев.

МИД Молдовы также выразил «глубокое разочарование тональностью и акцентами публичного выступления российского дипломата». Руденко говорил о важности российской миротворческой миссии и возобновления переговорного процесса с Молдовой.