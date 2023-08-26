МИД Молдовы решил дерзко ответить ведомству Лаврова

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало гневный ответ на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в котором обвинило её в распространении лжи о Молдове.

Накануне Мария Захарова в ходе своего брифинга выразила озабоченность в связи с продолжающейся накачкой Молдовы западным оружием. Очередная партия оружия из США поступила в Кишинёв в начале августа. Захарова также отметила, что «в настоящее время ведётся проработка вопроса размещения в Молдове складов американского вооружения, которое впоследствии может направляться на нужды ВСУ».

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«Фиксируем последовательное превращение Молдовы в логистический придаток киевского режима. При этом не может не вызывать обеспокоенности информация о проработке вопроса доставки через территорию Молдовы грузов военного назначения», – заявила официальный представители МИД России.

Мария Захарова предостерегла молдавские власти «от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдову в соучастника военных преступлений киевского режима».

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы в ответном заявлении осудило «ложные заявления, сделанные представителем МИД России».

«Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. В этом смысле Молдова сотрудничает с теми, кто продвигает демократические ценности. С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь, как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций», — заявили в МИДЕИ.

Что такое молдавская демократия по западным стандартам – мы уже поняли за последние годы. Это массовый геноцид мирного населения территорий, это закрытие неугодных телеканалов под видом «борьбы с дезинформацией и пропагандой», это бросание в тюрьмы инакомыслящих, это отмена культуры целых стран и народов, это отправление на убой собственного народа под лозунгами «защиты европейских ценностей». Именно эту политику выбрало для себя нынешнее марионеточное руководство Молдовы.