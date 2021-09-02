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02.09.2021 17:58 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Политика, Сербия
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МИД обратился к сербским диаспорам с призывом вывешивать триколоры

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович предложил сербам всего мира вывешивать сербские триколоры 15...

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович предложил сербам всего мира вывешивать сербские триколоры 15 сентября в День сербского единства, свободы и национального флага.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на Саммите сербской молодежи и студентов Балкан «Синергия как ключ к успеху».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе саммита Селакович заявил о том, что необходимо проделать большую работу по созданию культа сербского флага. Он отметил, что был рад увидеть результаты опроса сербской молодежи региона, который показал, что большинство представителей нового поколения сербов полагают, что сербский язык и кириллица – это то, что объединяет сербов, суть идентичности и самая важная ткань сербской идентичности. Но, по его словам, национальный красно-сине-белый триколор также относится к этим ценностям.

«Министерство иностранных дел Сербии готовит акцию, в соответствии с которой все сербы, в том числе в регионе и диаспорах, будут вывешивать сербский флаг на своих домах 15 сентября – в День сербского единства, свободы и национального флага…. Триколор является одним из символов сербов, независимо от того, живут ли они в Герцег-Нови (Черногория – ред.), Сомборе (Сербия – ред.), Косовской Митровице (Косово – ред.) или Куманово (Северная Македония)», – заключил Селакович.

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