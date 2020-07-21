МИД объяснил, почему Украина всё ещё не Европа

21.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина до сих пор не соответствует европейским стандартам из-за России.

Проводить требуемые программой западного партнёрства реформы для вступления стран-претендентов в ЕС мешают не внутренние факторы, а «агрессивная политика» РФ.

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Об этом на пресс-конференции заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно же, мы не должны забывать, несмотря на все цели западного партнерства о вопросе безопасности, как бы ни было, но агрессивная политика России препятствует, прежде всего, проведению реформ в государствах-партнерах, и то, что мы видим сегодня в большинстве государств-партнеров», – завил чиновник.

«Давайте серьезно посмотрим на ситуации в Белоруссии: кто возбуждает общественное мнение и провоцирует беспокойство в этой стране? Что происходит в Молдавии? Обострение на южном Кавказе, такая же ситуация на Украине и попытка дестабилизации – это все агрессивная политика России, которая разными возможными методами пытается отвлечь государства Западного партнерства от ключевой цели – это сближение и интеграция с Европейским Союзом», – возмущался Боднар.

«Тут очень много возможностей для взаимодействия: это и вопросы, связанные с противодействием информационным компаниям, и противодействием кибератакам, и разного плана гибридным угрозам, которые идут от Российской Федерации.

Я думаю, что для самого Европейского Союза это очень актуально, и вместе с Украиной было бы очень полезным для европейских партнеров, для Европейского Союза как институции совместно противостоять угрозам от РФ», – добавил украинский дипломат.