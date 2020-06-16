МИД ответил новой озабоченностью на оскорбление России

16.06.2020, Москва, Михаил Рябов

МИД РФ опубликовал заявление по поводу оскорбительных антироссийских акций в отношении дипломатических представительств на Украине.

«12 июня с.г., в День России, Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками. При попустительстве властей на фасад здания Посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания.

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«Креативность» проявил и департамент контрразведки Службы безопасности Украины, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.

В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина.

Рассчитываем, что Украина, принимающая дипломатические и консульские представительства других стран, предпримет, наконец, надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии», – говорится в заявлении МИД РФ.