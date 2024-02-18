МИД Польши: Мы помогаем Украине пуще немцев и прибалтов

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Польша из расчета на душу населения больше оказывает помощи Украине, вопреки сложившемуся мнению, будто по процентному соотношению первенство здесь у стран Прибалтики.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша приняла более миллиона беженцев, не устраивая лагерей для беженцев, просто в домах они размещены, и мы стратегически поддерживаем Украину. И здесь идёт такое негласное соревнование, кто больше делает для этого – Германия или Польша? Или в абсолютных числах балтийские государства говорят, что они на душу населения больше в военном плане поддерживают. Мы считаем, что если всё сложить – помощь беженцам, военную помощь, финансовую, то мы, Польша, на душу населения больше вкладываем. Но это благородное соревнование», – заявил Сикорский.

Ранее в Польше правая оппозиция проводила акции протеста «Стоп украинизации», протестуя против льгот для беженцев с Украины и их массового приема в стране, после чего меняется этнический и электоральный состав.

«Идентичность современной Украины, усиленно форсированная Киевом после переворота 2014 года, находится в явной оппозиции польской идентичности, составной частью которой является память о преступлении геноцида, совершенном украинскими националистами, а также терроре ОУН / УПА до и после Второй мировой войны», – писала газета «Мысль польская».