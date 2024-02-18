МИД Польши: Мы помогаем Украине пуще немцев и прибалтов

Константин Серпилин.  
18.02.2024 22:30
  (Мск) , Мюнхен
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Дзен, Миграция, Польша, Украина


Польша из расчета на душу населения больше оказывает помощи Украине, вопреки сложившемуся мнению, будто по процентному соотношению первенство здесь у стран Прибалтики.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша из расчета на душу населения больше оказывает помощи Украине, вопреки сложившемуся мнению, будто...

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«Польша приняла более миллиона беженцев, не устраивая лагерей для беженцев, просто в домах они размещены, и мы стратегически поддерживаем Украину. И здесь идёт такое негласное соревнование, кто больше делает для этого – Германия или Польша? Или в абсолютных числах балтийские государства говорят, что они на душу населения больше в военном плане поддерживают.

Мы считаем, что если всё сложить – помощь беженцам, военную помощь, финансовую, то мы, Польша, на душу населения больше вкладываем. Но это благородное соревнование», – заявил Сикорский.

Ранее в Польше правая оппозиция проводила акции протеста «Стоп украинизации», протестуя против льгот для беженцев с Украины и их массового приема в стране, после чего меняется этнический и электоральный состав.

«Идентичность современной Украины, усиленно форсированная Киевом после переворота 2014 года, находится в явной оппозиции польской идентичности, составной частью которой является память о преступлении геноцида, совершенном украинскими националистами, а также терроре ОУН / УПА до и после Второй мировой войны», –  писала газета «Мысль польская».

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