МИД Польши о блокаде украинской границы: Победите русских в Чёрном море, и будет вам счастье

Константин Серпилин.  
18.02.2024 21:53
  (Мск) , Мюнхен
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Дзен, Политика, Польша, Сельское хозяйство, Украина


Забастовки в европейских городах в целом и блокировка украинских фур на польской границе в частности – это следствие того, что Украину впихивают в ЕС, игнорируя выполнение массы норм и требований.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Забастовки в европейских городах в целом и блокировка украинских фур на польской границе в...

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«Это трудно, потому что это структурные вопросы. Когда мы решили, что Украина будет кандидатом, и откроются переговоры по вступлению, я думал, что это будут самые трудные переговоры, это будут квоты, будет переходный период.

Вместо этого из симпатии и сочувствия к Украине и под давлением обстоятельств мы фактически без всяких переговоров и предварительных условий принимаем Украину в единый экономический рынок без того, чтобы Украина поставила галочки перед всеми обычными требованиями. Поэтому и появляются эти фуры, протесты по удобрениям и так далее.

То есть вопрос ещё панъевропейской солидарности, я поддерживаю это в целом, и конкретно две отрасли в Польше – это фермеры и дальнобойщики, которые почувствовали это на себе буквально. Но это не должно затмевать общую картину безграничной польской солидарности с Украиной.

Есть решения на горизонте для обоих секторов – Украина должна победить на Чёрном море. Почему перевозки так важны? Украина не могла экспортировать свои товары по морю и зерно в том числе. Если восстановить украинский контроль в западной части Чёрного моря, это также поможет разрешить эти вопросы», – заявил Сикорский.

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