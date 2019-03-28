МИД Приднестровья жёстко ответил на заявление Додона

28.03.2019, Тирасполь, Владимир Гладков

Властям Молдовы следует отказаться от недружественной политики и осознать, что Приднестровье уже сформировалось как полноценное самостоятельное государство.

Об этом в эфире телеканала «ТСВ» заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За 30 лет мы доказали свою жизнеспособность, мы построили новейшее независимое государство, частично признанное. Напомню, нас признали отдельные страны мирового сообщества, это очень важно.

И, самое главное, сформировалась такая общность, как приднестровский народ. Социологические опросы и перепись населения показывают, что все больше и больше приднестровцев разных национальностей отождествляют себя с понятием «приднестровец», это принципиально важно.

Растет второе поколение, которое ни дня не жило в советское время и не знает, о чем договариваемся с Кишиневом, почему мы ведем переговоры с этим недружественным соседним государством.

Фактически мы реализовались на международном уровне. Де-факто мы уже давно состоялись. Следующий этап – это признание де-юре. И сегодня мы говорим о том, что настало время решать вопрос с международно-правовой точки зрения», – резюмировал дипломат.

Напомним, что президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон дефакто выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.