МИД РФ: Армении пора определиться – интеграция в ЕС и одновременное членство в ЕАЭС «абсолютно исключено»

Принятый в Армении закон о курсе на интеграцию в Евросоюз исключает членство в Евразийском экономическом пространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Невозможно переходить на стандарты Евросоюза, оставаясь членом ЕАЭС. Это просто технически невозможно. Разные нормы в торговле, в инвестициях применяются, которые не стыкуются друг с другом», – сказал он, уточнив, что это уже не раз разъяснялось армянскому премьеру Николу Пашиняну.

«Брюссель хочет преобразовать нормативно-правовую базу Армении в соответствии со своими стандартами. Эти стандарты, как в случае с Сербией, подразумевают полное присоединение к внешней политике ЕС – антироссийские санкции, заявления», – также напомнил министр.

Он добавил, что либерализация визового режима с Европой предполагает, что «ЕС хочет иметь голос в правоохранительной сфере и сфере охраны границ».

«В Армении присутствуют наши пограничники, уже возникает вопрос, как это стыкуется с нынешними обязательствами Еревана. Поэтому движение в направлении членства ЕС не может совмещаться с сохранением членства в ЕАЭС», – сказал Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Лаврова, выход из ЕАЭС – «право армянского народа», однако министр напомнил, что в 2015 году, когда Армения стала членом ЕАЭС, ее ВВП составлял 10,5 млрд долларов. А за десять лет участия в евразийском объединении ВВП увеличился в более чем два раза – до 26 млрд.

«ЕАЭС предоставляет свободный доступ на рынки», – напомнил глава МИД РФ.

«Совместить участие и там, и здесь – абсолютно исключено», – добавил он.

Лавров добавил, что Москва «с сожалением наблюдает за тем, как развивается обстановка» вокруг Армянской Церкви, которая подвергается репрессиям под предлогом «гибридной российской угрозы».

«Сближение с ЕС бесследно не проходит», – сказал он.

Лавров напомнил, что недавно Армения получила грант от ЕС:

«Брюссельская бюрократия будет заставлять армянских наших друзей отрабатывать каждый цент транша».

Лавров выразил опасения, что евробюрократы упомянули о «молдавском сценарии» на предстоящих выборах в Армении – Майя Санду, как известно, фальсифицировала результаты, запретив открывать достаточное число участков в России и Приднестровье.