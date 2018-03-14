14.03.2018, Москва, Елена Острякова

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МИД РФ: Британии не придется долго ждать нашего ответа

Сегодняшнее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй является “беспрецедентно грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога”, передаетт корреспондент “ПолитНавигатора”..

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, опубликованном через несколько часов после выступления Мэй в британском парламенте.

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«Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией. Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию. Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать», – говорится в заявлении.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», Мэй сегодня заявила о высылке 23 российских дипломатов.