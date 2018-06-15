Политнавигатор - Новости России и Украины
15.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Политика, Россия, США, Украина

МИД РФ: Что бы там ни утекало от Трампа, тема Крыма закрыта


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась комментировать утечку, опубликованную изданием BuzzFeed News, о том, что президент США Дональд Трамп заявил лидерам «Большой семерки» о российском статусе Крыма.

«Что кто за закрытыми дверями говорил, обсуждал, утечки и так далее – комментировать это дело неблагодарное. Тем более, что официальные представители Белого Дома отказались это комментировать. Утечек много: достоверных и нет. Мы оперируем фактической информацией», – сказала Захарова.

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Она подчеркнула, что позиция России по вопросу  Крыма неизменна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В РФ неоднократно на всех уровнях было регулярно заявляется, что тема принадлежности Крыма абсолютно закрыта. Если есть вопросы, нужно обратиться к конституции РФ. Мы слышим множество заявлений на этот счет. Есть абсолютно антикрымские заявления, которые являются оскорбительными в отношении крымчан. Есть заявления, наоборот, констатирующие реальность и призывающие посетить Крым», – сказала Захарова.

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