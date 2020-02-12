МИД РФ дал жёсткий ответ на новый антироссийский выпад Польши

12.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Если Польша и стремится кого-то обличить в использовании истории Второй мировой войны в пропагандистских целях, то ей следует в этом деле начинать с себя.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы обратили внимание на публикацию Польского института международных отношений «Вторая мировая война в российской внешней политике», где отмечается, что Россия якобы обращается к событиям, связанным со Второй мировой войной в том числе для того, чтобы наделить Польшу статусом антисемитского государства с целью «подрыва европейского единства и усиления разногласий, существующих в отношениях Польши с Израилем, Беларусью, Украиной, Литвой, Арменией».

В статье также отмечается, что история – это важный инструмент российской пропаганды, которая распространяется в российских СМИ, в такой деятельности участвуют также российские дипломаты, используя площадки ООН, ПАСЕ и так далее.

Интересно, а мы не начинали, мы с момента Нюрнбергского трибунала всегда исповедуем его положения на протяжении всех этих лет вне зависимости даже от того, как называется наша страна и какой в ней государственный строй. Мы эти тезисы никогда не подвергали никакому сомнению. Соответственно, в нашей политике никаких изменений нет», – заявила Захарова.

«Это Польша и многие страны Запада меняют свою позицию, это польские лидеры меняют свою позицию и заявления на диаметрально противоположные, это в Польше демонтируют памятники героям Второй мировой войны, это в Польше начинают врать относительно того, что Красная Армия не освобождала Варшаву и вообще является оккупационной, с их точки зрения. Это Украина и Польша договорились до того, что Освенцим освобождала некая «украинская амия», а не Красная Армия.

Это всё сделала не Россия. Россия исповедовала ровно те принципы, на которых строился послевоенный мир и которые были зафиксированы в нюрнбергских соглашениях и итогах Нюрнбергского процесса. Поэтому, если вы и говорите, уважаемые господа представители Варшавы, относительно того, что история стала или является инструментом пропаганды, говорите о себе.

Ни один тезис российского отношения ко Второй мировой войне, к Великой Отечественной войне не претерпел изменений», – добавила представитель МИД.