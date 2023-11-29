МИД РФ готов к разрыву дипломатических отношений с США

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Россия не ведет с Вашингтоном переговоров по политическим вопросам. Более того, такие переговоры даже не просматриваются в перспективе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Я по-прежнему считаю, что отношения по вине Вашингтона истончились до такой степени, что их разрыв возможен. Но мы вновь и вновь подчеркиваем на разных уровнях, что российская сторона никогда не будет инициировать такой шаг. Если это произойдет, это случится в результате решений и действий Вашингтона. Американские представители способны на очень многое. Доверия к тому, что они произносят по самым разным сюжетам, практически нет. Мы находимся в состоянии жесткой конфронтации. Против нас ведется тотальная гибридная война. Это не скрывается. И здесь возможны любые повороты. Но мы готовы к ним. Если таков будет выбор Вашингтона, мы примем его к сведению и примем соответствующие контрмеры», – сказал Рябков в интервью «Известями».

Он добавил, что Россия не позволит «разговаривать с собой в менторском повелительном ключе, как это заведено у Вашингтона».

«Еще раз подчеркну: мы используем весь арсенал имеющихся в нашем распоряжении средств, для того чтобы обеспечить наши интересы. Если из этого арсенала средств выпадут дипломатические отношения по вине США, значит таков выбор Вашингтона. Мы будем действовать в иной реальности, но это не изменит наш базовый подход и никоим образом не сможет поколебать нашу решимость», – заявил замглавы МИД РФ.

По его словам, не отвечает действительности информация о том, что на саммите АТЭС вице-премьер РФ Алексей Оверчук провел неформальные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«В блогосфере много что пишут. Я не подтверждаю эту информацию. Могу ответственно заявить, что контакты и в преддверии саммита АТЭС в Сан-Франциско, и по ходу этого мероприятия с американцами были, но они были на экспертном уровне и сводились по большому счету только к тематике разработки итогового документа, который в конце концов получился достаточно деловым и сбалансированным», – объяснил Рябков.

Издание уточнили, так были ли какие-либо переговоры на тему политических вопросов у России и США.

«Нет и не предвидится», – подчеркнул замглавы МИД РФ.