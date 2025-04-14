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Украинская сторона несет полную ответственность за отсутствие контактов между Киевом и Москвой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос, есть ли контакты между странами по линии внешнеполитических ведомств.

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«Таких контактов нет, и ответственность за это несем не мы, а полностью украинская сторона. К сожалению, на протяжении всего периода украинского кризиса киевское руководство демонстрировало свою недоговороспособность и полное отсутствие устремлений к миру. Подтверждение такой безответственной позиции мы видим и сейчас. Россия и США договорились о том, что с 18 марта вводится мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины. На словах киевский режим согласился соблюдать его, а на деле мы видим практически ежедневные атаки на энергообъекты Российской Федерации. То есть киевский режим вновь демонстрирует отсутствие стремления к мирному политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса», – сказал Галузин в интервью «Известиям».

Затронута была и тема прекращения транзита в ЕС российского газа через Украину, в результате чего пострадали Венгрия и Словакия.