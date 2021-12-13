МИД РФ: Мы не позволим никому перейти красные линии на Украине

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Новости Украины

Нынешняя Украина является геополитическим проектом Соединенных Штатов, который посягает на безопасность России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос, чем вызвано нынешнее нагнетание западной пропагандой ситуации вокруг Украины.

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«Это прежде всего геополитический проект Вашингтона, попытка расширить сферу собственного влияния, нарастив инструментарий для укрепления своих позиций, которые в перспективе, как США надеются, позволят им доминировать в этом регионе мира. Это, конечно, способ создавать затруднения нам, посягая на нашу безопасность», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

«Мы говорим открыто: у нас есть определенные красные линии, которые мы не позволим никому переступать; у нас есть требование, которое сформулировано предельно понятно, — думаю, все услышали сигнал президента России о том, что Москве нужны максимально надежные правовые гарантии ее безопасности», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, внешнеполитическое ведомство получило указание президента России плотно заниматься этим вопросом.

«Мы это делаем — в частности, готовим конкретизированные предложения и идеи, которые представим на рассмотрение американцев и, возможно, также их союзников», – резюмировал Рябков.