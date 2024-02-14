МИД РФ намерен разобраться с «английскими садовниками» российского подданства

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МИД РФ намерен полностью лишить диппредставительства недружественных функций работодателя и начать с британского посольства в Москве и консульства в Екатеринбурге.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня, выступая в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тему найма зарубежными посольствами административно-технического персонала поднял депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Он напомнил, что при СССР существовала практика найма такого персонала через Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД.

«После развала СССР, к сожалению, недружественные страны, особенно англосаксы, бриты, начали нанимать на должности садовников, поваров, водителей – людей, выполняющих специфические задачи. В том числе, общаясь с нашими гражданами на конфиденциальной основе. Мне кажется, пришло время этих ребят поставить на место и заставить их принимать людей на такого рода должности через наши структуры», – сказал Луговой.

Лавров признал, что проблема существует, и она обострилась после начала СВО, «когда Запад стал сотнями высылать наших сотрудников, рассчитывая сохранить свои возможности продолжать работу в России за счет нанятых граждан».

«Уже принято решение отменить эту практику. Граждане, нанятые на месте, теперь засчитываются в общие квоты, когда мы восстанавливаем паритет в численном составе дипломатических представительств. У некоторых западных стран количество такого персонала исчислялось сотнями, по 300-400 человек. Сейчас эта практика прекращена. Те, кто этим увлекался, были вынуждены существенно срезать количество таких контрактов», – сказал Лавров.

При этом он отметил, что действующее законодательство еще позволяет иностранным диппредставительствам заключать договоры о трудовых услугах с юридическими лицами, и «это не дает возможности понимать, какой садовник или повар чем заниматься».