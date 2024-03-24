МИД РФ: Нападение НАТО на Югославию – предтеча событий на Украине. В Сербии травят героя-генерала

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МИД России выступил с резким заявлением в связи с 25-летием начала агрессии НАТО против Югославии.

Внешнеполитическое ведомство напрямую проводит параллели между событиями в Югославии и на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насильно отторгнута часть исконной территории страны – Косово и Метохия. Запад взял под свое покровительство террористов из «Освободительной армии Косово», наделил край псевдогосударственным статусом, последовательно поощряет изгнание оттуда коренного сербского населения… В этом вся суть западного «миротворчества». Его катастрофические последствия видим сейчас и на Украине, где на почве отказа Вашингтона и его сторонников от принципов равноправия и взаимного уважения в международных делах взращен неонацистский режим, который учинил геноцид над русским населением, вверг страну в военное противостояние», – говорится в заявлении МИД РФ.

Тем временем, в самой Сербии, власти которой продолжают декларировать курс на вступление в Евросоюз, прозападными структурами осуществляется травля героев, боровшихся за сохранение целостности Югославии против сепаратистов.

Ранее выступавшая за уничтожение мурала в честь сербского героя, генерала Ратко Младича прозападная НКО «Молодежная инициатива за права человека» теперь напала на другого прославленного генерала Владимира Лазаревича.

Генерал Владимир Лазаревич командовал Приштинским корпусом и Третьей армией Союзной Югославии во время войны в Косово и агрессии НАТО.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», типичная «грантоедская» прозападная организация «Молодежная инициатива за права человека», которой руководят далеко не молодые люди, действующая на территории Сербии, Черногории, БиГ, Хорватии и Косово выступила против участия «военного преступника» генерала Лазаревича в мероприятиях, приуроченных к 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

«Молодежная инициатива по правам человека считает, что участие осужденного военного преступника Владимира Лазаревича на государственных поминках, объявленных на 24 марта в Нише по случаю 25-летия со дня начала бомбардировок СРЮ НАТО, является серьезным оскорблением мирным жертвам бомбардировок НАТО и всем жертвам войны в Косово….Владимир Лазаревич был осужден за преступления против человечности в 2014 году Международным уголовным судом по бывшей Югославии, поскольку было доказано, что он несет ответственность за убийства и депортации мирного албанского населения во время войны в Косово…. Обязанностью представителей государства является то, что вместо практики отрицания военных преступлений против гражданских лиц албанской национальности в годовщину бомбардировок СРЮ они также должны проявлять уважение к жертвам военных преступлений, совершенных сербскими войсками в Косово. Прославляя военных преступников и вспоминая только тех, кто сражался на войне, поминальные мероприятия теряют свой потенциал залечивать травмы и строить мир», – говорится в демагогическом заявлении организации.

Генерал Лазаревич был намерен возглавить официальные поминальные мероприятия, в церкви Святого Василия Острожского в Нише. В мемориальном комплексе при этом храме размещены 19 мемориальных досок с именами1139 солдат, полицейских и добровольцев, погибших в Косово с 1998 по 1999 годы.

Также генерал является одним из трех героев документального фильма «Кошары», посвященного обороне одноименной погранзаставы, которую в апреле 1999 года атаковали помимо боевиков «Армии освобождения Косово» регулярные силы армии Албании, а также инструкторы и диверсионные группы НАТО и западных ЧВК. Североатлантический альянс также отвечал за вооружение и снабжение атакующих и поддерживал их действия с воздуха. Тем не мене взять заставу врагу тогда не удалось, в боях за нее погибли 109 югославских бойцов. Это фильм намерены показать во всех начальных и средних школах Сербии.

Владимир Лазаревич действительно был осужден Международным трибуналом в Гааге по надуманным и бездоказательным обвинениям и провел за решеткой десять лет. С генералом, по сути, расправились за то, что он возглавил успешную борьбу с вооруженными бандами албанских сепаратистов в Косово и эффективное сопротивление агрессорам из НАТО.

В частности, благодаря его действиям за 78 дней бомбардировок армия Союзной Югославии потеряла 0,7% личного состава, и основной жертвой агрессора стало гражданское население Косово.