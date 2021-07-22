22.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Газ, Запад, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина
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МИД РФ напомнил Западу, что Киев сам отказался от российского газа

Новости УкраиныВ Москве только «за», если солнечная и ветряная энергия, на переходе к которой настаивает...

В Москве только «за», если солнечная и ветряная энергия, на переходе к которой настаивает Запад в отношении Киева, удовлетворит потребности населения и экономики Украины.

Об этом на брифинге в Москве заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия никогда не использовала поставки энергоносителей или вопросов о транзите в качестве оружия и не намерена этого делать в будущем, примеров просто нет. Мы наоборот, последовательно выступаем за деполитизацию энергетического сотрудничества и его развития со всеми странами, исходя из принципов уважения, интересов партнёров и взаимной выгоды.

Мы не имеем ничего против создания «зелёного фонда» для Украины под управлением Германии. Если в Киеве рассчитывают, что Запад сможет удовлетворить потребности населения и экономики страны за счёт вливания в возобновляемую солнечную, ветряную энергетику, это дело украинского руководства, ну и, естественно, украинского народа, которому это руководство так много наобещало», – заявила Захарова.

«Рассуждая о поддержке устойчивости энергетики Украины, в Вашингтоне и Берлине, видимо, забыли, что не Москва, а именно Киев принял решение о формальном прекращении поставок российского газа.

У нас никогда и не было намерений не поставлять газ на Украину, через Украину. Данный вопрос носит сугубо коммерческий характер и является прерогативой соответствующих хозяйствующих субъектов», – добавила представитель МИД РФ.

«Конечно, странно слышать от государств, якобы отстаивающих принципы рыночной экономики, утверждение о том, что российская компания должна обязательно заключить новый контракт на газовый транзит по украинскому маршруту не менее чем на 10 лет, не обращая внимания на его экономическую составляющую. Вы где-нибудь такое ещё слышали?» – удивилась Захарова.



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