МИД РФ назвал одну хорошую и много плохих новостей по Украине

07.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Смена президента Украины не привела к улучшению ситуации на линии фронта в Донбассе, заявил полпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевича на заседании постоянного совета организации.

«На востоке Украины по-прежнему не заметно признаков улучшения обстановки. Обещания нового руководства Украины прекратить военные действия против собственного народа пока не претворяются в жизнь. Украинские военные, судя по всему, не получали никаких приказов и инструкций о прекращении огня. Жители Донбасса продолжают страдать под обстрелами со стороны ВСУ», – цитирует дипломата официальный сайт МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, высшее руководство Украины по-прежнему игнорирует необходимость начала прямых переговоров в ЛДНР, как предусмотрено в Минских соглашениях.

«Дело только за полным выполнением всех этих положений в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском. Призываем международных партнёров настраивать украинское руководство именно на этот путь», – сказал он.

Между тем, Лукашевич, комментируя состоявшийся первый после президентских выборов раунд переговоров в Минске по Донбассу, отметил улучшения.

«Отмечаем, что диалог, действительно, пошёл лучше», – сказал он.

Однако на этом, похоже, хорошие новости заканчиваются.

«События последних дней доказали, что неонацисты по-прежнему свободно чувствуют себя на Украине. 2 июня в Харькове был совершён очередной акт глумления над исторической памятью о победе советского народа над нацизмом и освобождении Украины – при бездействии полиции националисты уничтожили памятник выдающемуся советскому полководцу Георгию Жукову На этом фоне в эти дни в Ивано-Франковске открыли памятник Роману Шухевичу, лидеру Украинской повстанческой армии (УПА), запятнавшему себя зверствами по отношению к мирному населению и сотрудничеством с нацистами. Протест по этому поводу уже выразили Польша и Израиль. Получается, что несмотря на смену власти, политика переписывания истории и курс на героизацию нацистских преступников продолжаются. Рассчитываем, что новое руководство Украины реализует полученный от избирателей кредит доверия и прекратит опасное заигрывание с националистами и радикалами», – перечислил дипломат.