МИД РФ обратился к НАТО: Хватить истерить вокруг Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

США и страны НАТО целенаправленно работают в интересах «партии войны» на Украине, пичкая Киев оружием и поддерживая антироссийскую истерию.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«США и страны НАТО продолжают подвозить на Украину новые партии «военной помощи», при этом всё больше затрудняется поиск мирного решения конфликта на Донбассе. Естественно, всё это идёт на руку «партии войны» на Украине, тем людям, которые постоянно призывают всех поубивать, выслать неугодных, расправиться с непокорными. Продолжаются обстрелы Донбасса. Констатируем, что это нарушает действующий с июля 2020 года режим прекращения огня», – сказала представитель МИД РФ.

«В очередной раз призываем страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на Востоке Украины. Мы рассчитываем, что украинские власти перестанут слепо следовать своим натовским наставникам, потому что это путь уже не к обрыву, а с обрыва», – заявила Захарова.

Также она призвала Киев «проявить самостоятельность» и начать диалог с Донбассом.